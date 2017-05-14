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الأحد, 18 شعبان 1438 هـ, الموافق 14 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وفاة شاب غرقاً في تجمع مياه بأبها

وفاة شاب غرقاً في تجمع مياه بأبها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح متحدث الدفاع المدني بعسير العقيد محمد العاصمي بأنهم تلقوا بلاغًا، صباح اليوم الأحد، يفيد عن غرق شاب (سعودي الجنسية في العقد الثاني من العمر وذلك خلال محاولته التنزه والسباحة مع مجموعة من أقرانه بتجمع مياه غدير “المحتطبة” بقرية العلاية بأبها، وعند مباشرة الحالة والوصول، اتضح غرق الشاب ووفاته، وتم انتشاله وإخراج جثمانه، وسلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

من جانبه قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد حزمي السبيعي تعازيه لذوي المتوفي سائلا الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

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