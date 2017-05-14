ملايين الريالات عوائد سحب السيارات المتعثر سدادها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

بلغت غرامات السحب المُحصّلة من ملاك سيارات “التأجير المنتهي بالتمليك” المتعثر سدادها مبالغ مليونية شهرياً، رغم أن الجهات المختصة منعت ذلك إلا بحكم قضائي.

وذكر مصدر في إحدى الشركات المتعاقدة مع عدد من البنوك وفقا لـ”الوطن”، أن معدل السحب اليومي للشركة في محافظة جدة يصل إلى قرابة 50 سيارة يومياً، مشيراً إلى أن غرامة السحب تبلغ 1500 ريال، أي أن مجموع الغرامة يومياً يبلغ 75 ألف ريال يومياً، مما يعني 1.65 مليون ريال شهرياً.

وأضاف أن أوامر الفسح تكون بمعدل 25 سيارة يومياً لمن يسدد الأقساط المتعثرة وقيمة الغرامة، وذلك بعد التأكد من سلامة الوضع الائتماني للعميل مع البنك الممول وسداده الأقساط المتأخرة على السيارة.

وأبان أن آلية السحب تكون عن طريق “سطحات” ولا يتم اللجوء إلى المفتاح الاحتياطي الذي يحتفظ به البنك أو الجهة الممولة لفتح السيارة حفاظاً على الأغراض الشخصية للعميل، مبيناً أن عملية السحب قد تؤدي إلى تلف في ناقل الحركة للسيارة.