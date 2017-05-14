تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأحد, 18 شعبان 1438 هـ, الموافق 14 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التجارة” تضبط 24 مخالفاً لنظام المقيمين المعتمدين في 10 مدن

“التجارة” تضبط 24 مخالفاً لنظام المقيمين المعتمدين في 10 مدن

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال الأسبوع الماضي 24 منشأة عقارية مخالفة لنظام المقيمين المعتمدين خلال جولات تفتيشية نفذتها في 10 مدن في أنحاء المملكة، وبدأت هذه الحملة وتستمر لضمان تطبيق القرار الوزاري رقم (531 ) بتاريخ 3 / 6 / 1435هـ والذي نص على أنه يجب على كل من يمارس مهنة التقييم العقاري الحصول على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين .

وتنوعت المخالفات لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) التي ضبطتها فرق الضبط بالوزارة والتي تستوجب العقوبة وفقًا للنظام وهي مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون الحصول على ترخيص، أو مزاولة مهنة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.

كما نص النظام على العقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قدمت ١٤٥ دورة تدريبية متخصصة في تقييم العقار حضرها 4840متدربًا في 17مدينة مختلفة في المملكة، كما منحت عضويتها الأساسية المؤقتة لـ 1095 شخصًا من القائمين بأعمال التقييم قبل نفاذ النظام والذي اشترط لحصولهم على صفة الاعتماد قبل تاريخ 1/12/2017م أن يجتازوا اختبارات الهيئة لسبع مناهج تدريبة في مجال التقييم العقاري وتسجيل 2000 ساعة خبرة في بوابة الهيئة الإلكترونية (قيمة).

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

اللواء التركي: حي المسورة لن يغلَق أمام حركة العابرين.. والرباط الأمني سيتواصل لتعقب العناصر الإرهابية

اللواء التركي: حي المسورة لن يغلَق أمام حركة ...

إغلاق مؤشر سوق الأسهم منخفضًا عند مستوى 6853.12 نقطة

إغلاق مؤشر سوق الأسهم منخفضًا عند مستوى 6853.12 ...

“التجارة”: تدشين نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني

“التجارة”: تدشين نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني

3 آلاف عربة لخدمة ذوي الاحتياجات وكبار السن في المسجد النبوي خلال شهر رمضان

3 آلاف عربة لخدمة ذوي الاحتياجات وكبار السن ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*