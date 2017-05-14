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الأحد, 18 شعبان 1438 هـ, الموافق 14 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

3 آلاف عربة لخدمة ذوي الاحتياجات وكبار السن في المسجد النبوي خلال شهر رمضان

3 آلاف عربة لخدمة ذوي الاحتياجات وكبار السن في المسجد النبوي خلال شهر رمضان

الأحساء – واس

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الأبواب حملة بعنوان “عربتك بين يديك” توفر 3 آلاف عربة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الإدارة سعود بن مساعد الصاعدي, أنه سيتم إعارة من 450 الى 500 عربة يومياً بينما يتضاعف عدد العربات المستعارة خلال الإجازات ويوم الجمعة وشهر رمضان المبارك إلى 950 عربة.

وأضاف الصاعدي أن إدارة الأبواب تقدم خدمة العربات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عن طريق إجراءات ميسرة وسهلة، بحيث يكتفى بما يضمن إعادة العربة بعد الاستفادة منها، مشيراً إلى أن إدارة الأبواب في صدد زيادة مواقع إعارة العربات لتسهيل الوصول إليها من جميع الأبواب في ساحات المسجد النبوي تيسيرا على الزوار.

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