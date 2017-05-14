“التجارة”: تدشين نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني

الأحساء – واس

دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي اليوم الأحد، في مبنى الوزارة ” نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني” الهادف لزيادة الدور الرقابي على محطات الوقود من خلال رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين والقضاء على حالات الخلط في البنزين و الغش التجاري.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تسهل على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة مضخات الوقود إلكترونياً، إذ يمكن تحديد موقع المحطة جغرافياً وبشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك.

وأكدت الوزارة أنه عند الانتهاء من الفحص والمعايرة، يضع المختبر ملصق نتيجة الاختبار على جميع المضخة في المحطة، ويمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونياً عبر النظام، مفيدة بأنه بالشراكة مع «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي عبر إلزام المحطات الجديدة فحص ومعايرة مضخات الوقود ،وإتاحته بشكل اختياري لأصحاب المحطات القائمة في المرحلة الأولى بهدف الوصول إلى أفضل النتائج، على أن يتم تطبيق النظام في المرحلة الثانية بشكل إجباري على المحطات الجديدة والقائمة.

ودعت الوزارة أصحاب المحطات إلى زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة fis.mci.gov.sa وتقديم الطلب للحصول على الشهادة اللازمة والدخول في برنامج فحص الوقود في مرحلته الاختيارية.