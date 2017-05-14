إغلاق مؤشر سوق الأسهم منخفضًا عند مستوى 6853.12 نقطة

الأحساء – واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 29.39 نقطة ليقفل عند مستوى 6853.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 182 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 58 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 115 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, والمتحدة للتأمين, وأنعام القابضة, وبوبا العربية, وشمس الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات بترو رابغ، وميدغلف للتأمين, ومجموعة الحكير, ورعاية, واللجين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و 5.75% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية، وجدوى ريت الحرمين، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, وسابك, والإنماء، والراجحي، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 21.76 نقطة ليقفل عند مستوى 4405.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 161 ألف سهم تقاسمتها 148 صفقة.