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الأحد, 18 شعبان 1438 هـ, الموافق 14 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

اللواء التركي: حي المسورة لن يغلَق أمام حركة العابرين.. والرباط الأمني سيتواصل لتعقب العناصر الإرهابية

اللواء التركي: حي المسورة لن يغلَق أمام حركة العابرين.. والرباط الأمني سيتواصل لتعقب العناصر الإرهابية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنه لن يتم إغلاق حي المسورة في العوامية أمام حركة العابرين، مشددا على أن الجهات الأمنية ستواصل وجودها في موقع تنفيذ مشروع تطويره.

وقال التركي وفقا لـ”عكاظ: “لن يتم منع أحد من المرور، لكننا ندعو الجميع للابتعاد عن منطقة أعمال المشروع والطرق المؤدية إليه، حفاظا على سلامتهم”.

وأشار إلى أن التواجد الأمني سيتواصل بالحي لتعقب العناصر الإرهابية، وللمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وتسهيل مهمة الشركة المنفذة للمشروع التطويري لتنفيذ مهماتها.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول من أمس الجمعة، أن عناصر إرهابية استهدفت مشروعاً تنموياً بحي المسورة بمحافظة القطيف، حيث تم استهداف العاملين بالمشروع من خلال إطلاق النار، ما نتج عنه مقتل طفل سعودي يبلغ من العمر عامين، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وإصابة 10 أشخاص بينهم 6 مواطنين.

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