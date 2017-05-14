STC تصدر بيانا ترد فيه على أنباء اختراق “فيروس الفدية” لشبكتها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت شركة الاتصالات السعودية STC اليوم (الأحد) سلامة أنظمتها وعدم تأثرها بفيروس wannacry المعروف بـ “الفدية”، مفسرة حالات بعض الأجهزة التي تأثرت بالفيروس.

وقالت الشركة في بيان لها إن شبكاتها وأنظمتها لم تتأثر بفعل محاولات اختراق الفيروس لها، مؤكدة عدم تأثر تطبيق MySTC بعكس ما تم تداوله.

وأوضحت الشركة أن ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص حالات اختراق، فإنه يخص بعض الأجهزة الشخصية التي سيتم التعامل معها من قبل الفرق الفنية المتخصصة.

وكانت أنباء وصور تم تداولها تؤكد اختراق الفيروس لأنظمة الشركة والتحذير من التعامل مع بعض برامجها وخدماتها لحين توضيح الأمر.