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الأحد, 18 شعبان 1438 هـ, الموافق 14 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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نادي التنمية الأسرية ينهي دروس للتقوية ضمن برنامج “بكم نماؤنا”

نادي التنمية الأسرية ينهي دروس للتقوية ضمن برنامج “بكم نماؤنا”

الأحساء – “الأحساء اليوم” 

أنهى نادي التنمية الأسرية الشبابي التابع لجمعية التنمية الأسرية بالأحساء، وبدعمٍ من مؤسسة الملك خالد الخيرية،  مؤخرًا، فعالية التقوية الدراسية التي قدمها ضمن فعاليات برنامج “بكم نماؤنا” التي استمرت لمدة ثمانية أيام موزعةً على أسبوعين متتالين بواقع أربع ساعات يوميًا.

 وقد أقيم هذا البرنامج في مدرستي الأمير محمد بن فهد الابتدائية بالهفوف، ومدرسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي بالعيون، واستفاد منه 38 طالبًا قُدّمت لهم دروس التقوية في مادتي الرياضيات والإنجليزي؛ لرفع المستوى الدراسي لهم وتهيئتهم للامتحانات الدراسية المقبلة.

وفي هذا الصدد، شكر مدير النادي الشبابي علي بن محمد التركي، إدارة نادي الحي بمدرسة الأمير محمد بن فهد الابتدائية، وإدارة نادي الحي بمدرسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي بالعيون، وكذلك جمعية العيون الخيرية على تعاونهم جميعَا في إنجاح البرنامج بالصورة المشرّفة.

كما شكر رئيس الجمعية الخيرية فضيلة الدكتور إبراهيم بن صالح التنم، مؤسسة الملك خالد الخيرية على دعمهم الكريم لهذا البرنامج المتميز، سائلًا الله تعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.

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