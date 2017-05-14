جامعة الإمام عبدالرحمن تجدّد انضمامها لعضوية المكتبة الرقمية السعودية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

وقّع مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، صباح أمس السبت، في مقر المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية، ثلاث اتفاقيات تعاون تضمنت اتفاقية لتجديد انضمام الجامعة الى عضوية المكتبة الرقمية السعودية، واتفاقية تفاهم مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، واتفاقية تعاون معرفي مؤسسي مع مؤسسة عبد الله فؤاد (وعائلته) الخيرية، وذلك بحضور ممثلي الجهات وهم المشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية والمستشار بوزارة التعليم الدكتور عبد الحميد السليمان، ومدير المركز الوطني لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبد الله الوهابي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله فؤاد وعائلته الخيرية فيصل بن عبدالله أبو بشيت، وكلاء الجامعة وأصحاب العلاقة من الجامعة.

وذكر “الربيش” أن الجامعة حريصة على جوانب خدمة المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والجامعة سبق أن وقعت العديد من الاتفاقيات والحاجة للاتفاقيات ستضيف إلى الجامعة الكثير وإلى المجتمع كذلك، ونحن على قناعة بأن الجامعة تستمد شرعيتها من مجتمعها المحيط بها ومن ثم شراكتها أساسية وفي صلب رسالة وأهداف الجامعة الإستراتيجية والشكر إلى الزملاء الحضور والجامعة توفر للطالب رصيد معرفي ضخم وللباحث بشكل عام.

وأضاف الربيش، أن اتفاقية تجديد انضمام الجامعة إلى عضوية المكتبة الرقمية يهدف إلى الوصول إلى القواعد ومصادر المعلومات الإلكترونية التي توفرها المكتبة الرقمية السعودية وتقوم الجامعة بتهيئة البنية التحتية الإلكترونية والتي تتضمن التجهيزات والمتطلبات الفنية والتقنية لإتاحة الوصول الى محتوى وخدمات الناشرين.

وفيما يخص مذكرة التفاهم مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية فأوضح رئيس الجامعة أن الهدف الأساسي منها هو العمل المشترك والتعاون المستمر بين الجامعة والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية في جميع المجالات ذات العلاقة (العلمية والتعليمية والبحثية) فيما يتعلق بالجودة الصحية وسلامة المرضى في المملكة.

أما عن مجالات التعاون فهي تندرج -بحسب الربيش- في تبادل الخبرات العلمية في مجال تحديث المعايير المتبعة لدى المركز بالاعتماد على الأبحاث العلمية المشتركة التي تهدف إلى رفع الجودة وسلامة المرضى ووضع آلية التبادل المعرفي فيما يتعلق بإنتاج معايير جديدة وتحقيق متطلبات الاعتماد الصحي ونقلها للعاملين في المجال الصحي والمساهمة في تطوير برامج تدريبية تعليمية تساهم في تطوير المهارات ذات العلاقة وتدريب الطلاب في المركز والمساهمة في دعم إنشاء مؤسسات غير ربحية تطور وتبتكر الخطط والمناهج لتطوير سياسات الخدمات الصحية.

وأضاف “الربيش” بأن اتفاقية التعاون المعرفي مع مؤسسة عبد الله فؤاد بوبشيت وعائلته الخيرية جاءت لتشجيع مواهب الطلاب وتنميتها ضمن أعراف وقيم وثقافة المجتمع وحثهم على خدمة الوطن والمجتمع ودعمهم للمشاركة من خلال تقديم الأفكار لمشاريع فردية وجمعية تخدم فئات المجتمع ضمن الأنشطة اللاصفية للطلاب وكذلك اقتراح مبادرات طلابية تحت إشراف أكاديميين، وتقوم المؤسسة بتقديم جائزة تسمى “جائزة عبد الله فؤاد رحمه الله” للتميز والإبداع مع توفير الدعم المتفق عليه وقدره 170 ألف ريال لدعم أهداف الجائزة ونجاحها.