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الأحد, 18 شعبان 1438 هـ, الموافق 14 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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مسح ميداني لـ 82 موقعاً لتوليد فرصاً استثمارية جديدة في القطيف

مسح ميداني لـ 82 موقعاً لتوليد فرصاً استثمارية جديدة في القطيف

الأحساء – واس

بدأ المكتب الاستشاري المتعاقد مع بلدية محافظة القطيف الجمعة الماضي، عمليات المسح الميداني للمواقع الاستثمارية التي تشمل 82 موقعاً في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح مدير إدارة الاستثمار في بلدية محافظة القطيف محمد السنان، أن المرحلة الأولى من المسح الميداني تستمر 14 يوماً، ويشمل الأسواق والمجمعات التجارية والبوفيهات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأشار إلى أن المكتب الاستشاري انتهى فعلياً من استكمال المسح الميداني الميداني في صفوى والأوجام والقديح، وأن فريق المسح سيواصل العمل خلال الأسبوع الجاري على مختلف المناطق مثل سيهات وتاروت، مؤكدًا أن المكتب الاستشاري ملتزم في إنهاء المسح الميداني وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وأفاد السنان بأن المرحلة الثانية من المسح الميداني ستنطلق فور الانتهاء من المرحلة الأولى، إذ تتضمن المرحلة الثانية إعداد رفوعات مساحية للمواقع القابلة للاستثمار، والتي تقدم خدمات ذات عوائد مالية.

وأوضح أن الخطة تستهدف توفير أكثر من 200 فرصة استثمارية جديدة في محافظة القطيف، وسيستحوذ الكورنيش على امتداد المحافظة في الحصة الأكبر، لافتاً إلى أن مشروع الفرص الاستثمارية في القطيف سيكون جاهزاً مع نهاية عام 2017.

وأكد أن حجم إيرادات الاستثمار تقدر بحوالى 40 إلى 50 في المئة من إجمالي إيرادات البلدية السنوية، مشيراً إلى أن الإيرادات المالية تأتي من خلال 82 موقعاً استثمارياً متنوعاً في مختلف مناطق المحافظة.

وتتوزع هذه الإيرادات على الأسواق، والمجمعات التجارية، والمحلات، والأماكن الترفيهية، والمطاعم، واللوحات الإعلانية، والصرافات الآلية وأبراج الاتصالات، لافتاً إلى أن البلدية بدأت في طرح العديد من المواقع للاستثمار قبل ستة أعوام.

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