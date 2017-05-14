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الأحد, 18 شعبان 1438 هـ, الموافق 14 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

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جهات في المملكة دفعت مبالغَ مالية لاستعادة ملفات استهدفها فيروس «الفدية»

جهات في المملكة دفعت مبالغَ مالية لاستعادة ملفات استهدفها فيروس «الفدية»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف المركز الوطني للأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، عن دفع جهات داخل المملكة مبالغ مالية؛ لاستعادة ملفاتها، بعد تعرض حواسيبها للهجوم الإلكتروني الذي ضرب العديد من دول العالم مِنْ قِبَلِ الفيروس المعروف بـ”الفدية”.

وَأَكَّدَ المدير التنفيذي للاستراتيجية والتواصل في المركز الدكتور عباد العباد، أن الجهات التي دفعت الفدية لم تعلن ذلك، مُبَيِّنَاً أن هناك العديد من الجهات خارج المملكة دفعت الفدية أيضاً، وَفْقَاً لـ”الحياة”.

وأضاف، أن المركز حَذَّرَ الجهات الحكومية والحيوية والحساسة فور رصد المركز للتهديدات التي تشكل خطورة كبيرة على أجهزة الحواسيب على مستوى العالم، لَافِتَاً إلى أن أكثر من 45 ألف حاسوب تعرض للاستهداف خلال الأيام الماضية في نحو 99 دولة.

وتابع، أنه تم تعريف الجهات الحكومية كافة بكيفية حماية ملفاتها من الفيروس الذي يسعى للحصول على العائد المالي، حيث يعمل المهاجم على تشفير الملفات، ولا يقوم بفكها إلّا بعد تسليمه مبلغَ الفدية.

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