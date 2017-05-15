“شرطة الشرقية” تطيح بمجهول يدعى العلاج من السحر عبر “واتساب”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تقدمت مواطنة ببلاغ إلى أحد مراكز الشرطة في المنطقة الشرقية، بعد استقبالها رسائل من رقم عبر تطبيق “واتساب” عرفها فيها باسمها وبعض المعلومات الأخرى عنها كاسم ابنها ووالدتها، مدعياً أنها مسحورة، وأن لديه القدرة على علاجها.

وقالت المواطنة وفقاً لـ”الوطن”: “تعاملت مع ما أوهمني به المرسِل بعقلانية، والفضل في ذلك يرجع إلى توعية وزارة الداخلية للمجتمع بحقيقة الجرائم الإلكترونية، فأوهمت المرسل بأنني أُصدقه، حتى تمكنت من إبلاغ أسرتي، وتقدمنا ببلاغ إلى الشرطة، حيث تمت الإطاحة بالمعتدي في وقت قياسي ويجري التحقيق معه”.

وكشفت مصادر أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن المعتدي مارس هذا السلوك مع العديد من المواطنات بعد الحصول على معلوماتهن عن طريق برامج معرفة اسم المتصل التي تخزن اسم المتصل والأرقام والأسماء وفقاً لما هو محفوظ في هواتف مستخدمي تلك البرامج، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالأرقام، الذي يخزن معظم أرقام هواتف المستخدمين”.

وأكدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن غرفة استقبال البلاغات رصدت حالات من هذا القبيل صادرة من أرقام أجنبية فقط، بينما أوضحت هيئة الاتصالات أنها وضعت القرارات التنظيمية التي تمنع مثل هذه المخالفات، مشيرة إلى أن المخالفين يوقع عليهم غرامة تصل إلى 25 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي الشليل، أن “مركز البلاغات التابع للهيئة لم يستقبل أي بلاغ عن أرقام سعودية تمارس هذا السلوك”، مؤكداً أن ما رصدته غرفة استقبال البلاغات أرقام أجنبية فقط.