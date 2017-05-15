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الاثنين, 19 شعبان 1438 هـ, الموافق 15 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الأمن الإلكتروني”: حذرنا الجهات الحكومية قبل شهر بوجود الثغرات وأوصينا بإغلاقها

“الأمن الإلكتروني”: حذرنا الجهات الحكومية قبل شهر بوجود الثغرات وأوصينا بإغلاقها

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف الدكتور عباد العباد مدير التطوير الاستراتيجي والتواصل في مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية، أن المركز أرسل قبل نحو شهر تحذيرات للجهات الحكومية بجود ثغرات أمنية وأوصى بإغلاق هذه الثغرات إضافة إلى توصيات أخرى كإجراء استباقي.

وأكد العباد وفقاً لـ”الاقتصادية” – أن المملكة حالها حال أي دولة متى ما كانت هناك ثغرات أمنية، والأمثلة الدولية خير شاهد ونحن نسعى لتطبيق المعايير للحد من المخاطر وتقليلها.

وبشأن فيروس الفدية والمسمى WannaCry قال العباد “إن هذا النوع من البرمجيات اكتسح العالم بشكل سريع بدءا من الجمعة الماضية، ويقوم بتشفير جميع الملفات ويستخدم ثغرة مايكروسوفت (MS17-010) للانتشار من خلال الشبكة، والمركز يقوم حاليا بالعمل على معرفة ما إذا كانت هناك جهات سعودية قد تعرضت لهذا الهجوم، وبالتالي مساعدتها للتعافي”.

وأشار إلى أن المركز سيقوم بتوفير التحديثات حال توفرها مضيفا أن نجاح المركز في التصدي لكثير من الهجمات الإلكترونية، التي تعرضت لها المملكة، والتي كان آخرها هجمات “شمعون 2” يأتي في إطار اهتمام وزارة الداخلية بالأمن القومي.

واعتبر العباد أن الهجمات الإلكترونية باتت لا تقل أهمية عن الهجمات الجوية أو البرية أو البحرية، التي قد يتعرض لها الوطن، مشيرا إلى أن المركز نجح في التصدي لتلك الهجمات من خلال خطة استراتجية وتنسيقا بين الجهات المختلفة.

وشدد العباد على أن المركز يقوم بالرصد والمتابعة على مدار الساعة لأي تهديدات أو أخطار إلكترونية، وعند رصد الهجوم في بعض الدول يكرر المركز تحذيراته للجهات الحكومية والحيوية.

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