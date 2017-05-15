تخريج الدفعة السادسة من برنامج التدريب الزراعي لذوي الإعاقة العقلية البسيطة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

احتفلت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، يوم أمس الأحد، في مقرها، بتخريج الدفعة السادسة من برنامج التدريب الزراعي لذوي الإعاقة العقلية البسيطة، وعددهم 20 طالبًا، بحضور المدير المساعد للعمليات بهيئة الري والصرف المهندس عبدالعزيز بن رشود الرشود، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون بن سعد السعدون، ومدير عام شركة مجموعة شركات الحسين والعفالق (فوشية) محمد بن عبدالرحمن العفالق، وممثل من بنك الرياض وأولياء أمور الطلاب وعدد من المهتمين بهذه الفئة الغالية.

ويمثل هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه بالتعاون المجتمعي بين هيئة الري والصرف وجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرعاية بنك الرياض وشركة فوشية، يمثل إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتدريب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية البسيطة في إحدى المزارع الإرشادية وإدارة الصيانة العامة بالهيئة، والذي يستمر لمدة ستة أشهر.

وأوضح “الرشود”، في كلمته التي ألقاها في أثناء الحفل، أن الهيئة تسعى دائمًا إلى دعم هذه الفئة الغالية وتوفير الخدمات كافة لهم؛ بناء على توجيهات حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وتسعى الهيئة خلال هذا البرنامج لتحقيق جملة من الأهداف من بينها خدمة المجتمع، والمساهمة في التنمية المجتمعية.

يذكر أن المتدرب في هذا البرنامج يكتسب عددًا من المهارات الزراعية منها أعمال البستنة والري وبعض الحرف الزراعية المهنية وتربية النحل والعناية بالحدائق والتربة وبعض الأعمال البسيطة في أقسام إدارة الصيانة العامة، حيث يهدف البرنامج لتحويل طاقتهم السلبية إلى طاقة إيجابية منتجة، وذلك عن طريق إيجاد بيئة صديقة تكفل لهم حقهم المشروع في الحياة الكريمة والطبيعية في المجتمع، ودمجهم في وظائف مناسبة في سوق العمل مجالات الحياة كافة.