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الاثنين, 19 شعبان 1438 هـ, الموافق 15 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الشورى” يُعيد النظر في نظام العمل لمعالجة المادتين “77و78”

“الشورى” يُعيد النظر في نظام العمل لمعالجة المادتين “77و78”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، الدكتور عبدالله الفوزان، أن اللجنة تعكف حالياً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإعادة النظر في نظام العمل بشكل كامل لمعالجة المادتين 77 و78.

وأوضح الفوزان أن معالجة المادتين يتطلب من اللجنة مراجعة مواد النظام بشكل كامل بالتعاون مع الوزارة وأطراف العمل الثلاثة، للخروج بنظام متكامل يعالج قضية هاتين المادتين، والتي تبنى مجلس الشورى لقاء مفتوحا للمواطنين، للحديث عنهما. ونفى الفوزان ما تردد عن إلغاء نظام “ساند”، مؤكداً أن اللجنة لم يردها أي مقترح بهذا الخصوص، وفقاً لـ”عكاظ”.

وكان نقاش متواصل تم في مجلس الشورى حول المادتين لضبطهما بما يحفظ حق المنشأة في التخلص من العمالة التي لا تؤدي واجباتها، لكن لا تظلم الموظف الكفء بفصله تعسفياً، وذلك بعد تلقي 800 عريضة بشأن اتخاذ إجراءات تعسفية بحق مواطنين بناء على المادة 77.

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