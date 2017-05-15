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الاثنين, 19 شعبان 1438 هـ, الموافق 15 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التنمية الاجتماعية”: يحق لمستفيدي الضمان استخراج 3 تأشيرات منزلية

“التنمية الاجتماعية”: يحق لمستفيدي الضمان استخراج 3 تأشيرات منزلية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ماجد العصيمي أنه يحق لمستفيدي الضمان استخراج ثلاث تأشيرات منزلية، من دون أن يسقط عنهم الضمان الاجتماعي، وذلك وفق الأنظمة الجديدة.

وقال العصيمي بحسب “الحياة”: إن “نظام الضمان مرن ويلبي حاجات المستحقين؛ إذ يسمح له بثلاث تأشيرات، تكون عادةً لسائق وخادمة وممرض إن كان مريضاً، كما أن الكبير له حاجاته الخاصة”.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الوصول إلى الأسر المحتاجة ودعمها، لافتاً إلى أنه بعد تطوير الأنظمة تم التوصل إلى أشخاص غير مستحقين وتمت معالجة أوضاعهم.

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