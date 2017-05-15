كورونا: وفاة مواطن وحالة حرجة لوافد.. و%51 إصابة بـ “الأولية”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توفي مواطن 46 عاما في الرياض متأثرا بفيروس كورونا، فيما مازالت هناك حالة حرجة لوافد 55 عاما، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الصحة أمس (الأحد).

وارتفع إجمالي المصابين منذ 1433هـ حتى أمس إلى 1541 حالة شفيت منها 937 حالة، وتوفت 664 حالة، فيما لا تزال 6 حالات تحت العلاج حاليا في المستشفيات المخصصة لكورونا.

وتصدرت الحالات الأولية المجتمعية قائمة التصنيف التراكمي لعدوى «كورونا» بنسبة 51 %، فيما احتلت العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية المرتبة الثانية في التصنيف بنسبة 24%، بينما جاءت عدوى المخالطين المنزليين بنسبة 11%، والعاملين الصحيين 11%، ومازالت 3% من النسبة غير مصنفة.

وأوضح وكيل كلية الطب بجامعة الباحة واستشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني، وفقًا لـ«عكاظ»، أن الحالات الأولية هي التي اكتسبت العدوى عبر مخالطة الإبل أو من شخص إلى آخر، لافتا إلى أن مخالطة الإبل من قبل أفراد المجتمع أو الرعاة وكبار السن دون اتخاذ أي اجراءات وقائية تهدد حياتهم.