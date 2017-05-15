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الاثنين, 19 شعبان 1438 هـ, الموافق 15 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الخطوط السعودية” تتيح تعديل حجوزات الرحلات المتأثرة بظروف خارجة عن الإرادة ذاتيا

“الخطوط السعودية” تتيح تعديل حجوزات الرحلات المتأثرة بظروف خارجة عن الإرادة ذاتيا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطلقت الخطوط السعودية خدمة جديدة تتيح لضيوفها تعديل سجلات الحجوزات للرحلات التي تأثرت بظروف خارجة عن الإرادة، عبر موقع “السعودية” على شبكة الإنترنت ” www.saudia.com ” ، بهدف تسهيل الإجراءات المترتبة على تأخر أو إلغاء بعض الرحلات أو تغيير درجة الخدمة.

وتتيح هذه الخدمة إرسال رسائل نصية لضيوفها الكرام توضح التغيير وتمنحهم صلاحية إدارته ذاتيا بدلا من الاتصال الهاتفي، والدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ “السعودية” واستعراض التغيير الذي طرأ على سجل الحجز، وقبول التغيير أو استبداله بأي رحلة بديلة متاحة، وإنهاء كل ما يترتب على ذلك من إعادة إصدار للتذكرة أو إعادة تحديثها دون تحصيل أي رسوم إضافية، عِوضاً عن الإجراء المتبع سابقاً في مثل هذه الحالات باتصال الضيف على مراكز البيع الهاتفية وإبلاغ الموظف بموافقته على هذا التغيير أو طلب البديل.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار مبادرات التطوير الشاملة التي تتبناها المؤسسة لتيسير خدماتها للضيوف الكرام وتحقيق الاستفادة المثلى من الوسائل والخدمات الإلكترونية المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار التطوير المستمر لخدمات ما بعد البيع.

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