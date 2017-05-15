محكمة مكة تعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين في “رافعة الحرم”.. الأربعاء

“الأحساء اليوم” – اليوم

تبدأ المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بعد غد الأربعاء، إعادة النظر في أشهر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال العامين الماضيين بعد نقض الحكم الابتدائي السابق من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة المتضمن صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.

وتعقد المحكمة جلسة أولى للنظر في القضية الخاصة بالمتهمين بـ”رافعة الحرم”، والذي نتج عنها أكثر من 110 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام في حضور جميع المتهمين بعد أن أبلغتهم المحكمة بضرورة المثول شخصيا.

وسجل ملف القضية مثول 13 متهماً، خلال جلسات المحاكمة منذ بدأها أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للمحاكمة، حيث جرى خلال الجلسات تسليم، واستلام، وتبادل المذكرات بين “المتهمين” و”المدعي العام” أمام ناظر القضية، إذ دفع المتهمون بعدة نقاط تبرئ ساحتهم، أبرزها انتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة وما نتج منها من أضرار، إضافة إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة.