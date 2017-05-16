تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هـ, الموافق 16 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

استمرار الأمطار على بعض مناطق المملكة

استمرار الأمطار على بعض مناطق المملكة

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مكة المكرمة والمرتفعات منها.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية لمرتفعات منطقة تبوك .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

1

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

إغلاق مؤشر سوق الأسهم مرتفعًا 48.49 نقطة

إغلاق مؤشر سوق الأسهم مرتفعًا 48.49 نقطة

انتحار حارس مدرسة بنات بمكة المكرمة داخل مقر عمله

انتحار حارس مدرسة بنات بمكة المكرمة داخل مقر ...

نجاح أول تجربة لشبكة الجيل الخامس المبتكرة بالمنطقة بين STC وهواوي

نجاح أول تجربة لشبكة الجيل الخامس المبتكرة بالمنطقة ...

استشهاد جندي وإصابة 5رجال أمن تعرضت دوريتهم لقذيفة صاروخية بحي المسورة

استشهاد جندي وإصابة 5رجال أمن تعرضت دوريتهم لقذيفة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*