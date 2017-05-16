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الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هـ, الموافق 16 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصحة” تضع شروطاً لاستلام الأدوية النفسية من الصيدليات

“الصحة” تضع شروطاً لاستلام الأدوية النفسية من الصيدليات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ألزمت وزارة الصحة الصيدليات الخاصة بشروط محددة لصرف الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية لمرضى العيادات الخاصة الذين لا يستطيعون استلام الأدوية من الصيدلية بأنفسهم.

وتضمنت شروط صرف أدوية الأمراض النفسية، وفقاً لـ”الوطن”، أن يكون المستلم أحد الأبوين أوالأبناء، أو أحد الإخوة أو أحد الأزواج بالنسبة للنساء، على أن يثبت مستلم الدواء قرابته بتقديم هويته الشخصية عند تسلم الدواء، بجانب إقرار موقع من المريض والمنشأة التي صرف منها الدواء بأنه سيتسلم الدواء بدلاً عنه.

وأوضح مستشار الطب بمجمع الأمل الدكتور أحمد حافظ، أن هناك أدوية نفسية لا بد من التدقيق قبل صرفها، حيث يجب أن تكون الوصفة الطبية من 3 نسخ ومختومة من الطبيب المعالج، وألا يتجاوز تاريخ إصدار الوصفة 15 يوماً، مشيراً إلى أن وزارة الصحة حددت ما بين 3 إلى 4 صيدليات في كل منطقة لصرف الأدوية النفسية.

 

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