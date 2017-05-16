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الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هـ, الموافق 16 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

القصاص من مواطن قتل قريبه بطلق ناري في الدمام

القصاص من مواطن قتل قريبه بطلق ناري في الدمام

الأحساء – واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية.

وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ) .

أقدم المدعو / مبخوت بن فهيد بن صيتان الحراجين الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل / فهد بن فيصل بن محمد الملحم الحراجين الدوسري – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش بسبب خلاف بينهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصّار من ورثة القتيل وتكليفهم واتفاقهم ومطالبتها مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّار من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني/ مبخوت بن فهيد بن صيتان الحراجين الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 20 /8 /1438هـ بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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