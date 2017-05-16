تدشين مراكز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم بالمناطق الشهر المقبل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

«حرصًا من صندوق التنمية العقارية على تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستفيدين من برنامج التمويل المدعوم، كشف المشرف على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف عن تغيير في آلية رحلة المستفيد من برنامج «التمويل المدعوم»، يهدف إلى خدمته بشكل أفضل، وتسريع حصول المواطنين (المستفيدين) على قروضهم السكنية من الجهات التمويلية المشاركة، وذلك عبر استقبال معاملاتهم بشكل مباشر من خلال مراكز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم، التي دشنت في «الرياض، وجدة، والدمام»، والعمل قائم على تدشينها في بقية المناطق الشهر المقبل.

جاء ذلك بعد أن أعلن الصندوق إصدار موافقته على الدفعة الرابعة ضمن برنامج سكني، التي اشتملت على 7700 مستفيد جديد؛ ليصبح إجمالي من تمت الموافقة عليهم منذ فبراير 2017م حتى الآن 30,800، يمكنهم الحصول على تمويل سكني عبر برنامج التمويل المدعوم، وخلال الفترة الماضية حصل 2686 مستفيدًا منهم على موافقات للتمويل من البنوك وشركات التمويل. وشدد اليوسف على أن الآلية الجديدة ستختصر كثيرًا من جهد ووقت المستفيد، موضحًا أن المركز سيقوم بالإجراءات كافة نيابة عن المستفيد، بدءًا من تقديم أوراقه للبنوك أو الشركات التمويلية، ومتابعة طلبه، حتى حصوله على الموافقة المبدئية لتمويله السكني المدعوم، وذلك بعد حجزه موعدًا مع المركز عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق، واصطحاب جميع المستندات المطلوبة، شريطة تحديث بياناته.

وأشار اليوسف إلى أنه بعد قيام مركز مستفيدي التمويل المدعوم بالإجراءات السابقة ستصل رسالة نصية قصيرة للمستفيد، تفيد بالموافقة المبدئية من المركز باسم الجهة الممولة؛ ليقوم بعدها المستفيد بزيارة موقع الصندوق الإلكتروني مرة أخرى، وحجز موعد لاستلام خطاب اعتماد الدعم من المركز. وبعد استلام خطاب الدعم يتوجه المستفيد للجهة التمويلية لمتابعة إجراءات استلام تمويله السكني المدعوم. كما أفصح اليوسف عن أن الشهر المقبل سيشهد افتتاح فروع جديدة لمراكز خدمة مستفيدي «التمويل المدعوم» في مختلف المناطق؛ الأمر الذي سيساهم في عملية تسريع إجراءات حصول المستفيدين على قروضهم السكنية.