الرياض.. الإطاحة بعصابة تسرق الصيدليات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكنت شرطة الرياض، من ضبط المتهمين في قضايا سرقة الصيدليات والاستيلاء على ما داخلها من أموال تحت تهديد السلاح.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض: “إن المعلومات أشارت إلى تورط 3 مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، وبسماع أقوالهم المبدئية أقروا بارتكاب 5 عمليات سرقة”.

وأضاف “أن أقوال المتهمين جاءت مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز الشرط شرق العاصمة موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم”.

وأوضح الناطق الإعلامي “أنه تم التحفظ على الجناة رهن استكمال اجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة”.