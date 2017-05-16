أمانة الأحساء تفوز بجائزة التراث المعماري لـ”القيصرية” من منظمة المدن العربية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تسلّم وكيل أمانة الأحساء لشؤون البلديات المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، جائزة التراث المعماري “المركز الثاني” لمنظمة المدن العربية على إثر نيل سوق القيصرية التاريخي بوسط مدينة الهفوف، والذي تمّ إعادة بنائه وتأهيله وتديره أمانة الأحساء، الجائزة في دورتها الـ 13 للجوائز المعمارية وجوائز تحضير وتجميل المدن، وذلك في احتفالية التكريم التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الإثنين، برعاية وزير البلدية والبيئة لدولة قطر الرئيس الأعلى للجائزة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وحضور أمين عام منظمة المدن العربية المهندس أحمد الصبيح.

وقال “المغلوث” إن أمانة الأحساء تواصل جهودها في المحافظة على الموروث التاريخي للمنطقة عبر تطوير وسط الهفوف التاريخي وما ضمه هذا المشروع السياحي المهم من مشاريع تطويرية عدة “كإعادة بناء سوق القيصرية ودروازة السوق وإنشاء سوق الحميدية، تطوير شارع الحداديد، بناء سور الكوت القديم، البدء في إنشاء سوق الحرف التقليدية”, مشيرًا إلى أن الأحساء تعتبر من المناطق التراثية العريقة والمحافظة على التراث وهوية المكان يعتبر التجسيد العملي للحفاظ على تاريخنا، لافتًا إلى أنّ أمانة الأحساء أوّلُ أمانةٍ على مستوى المملكة تستحدث بلدية خاصة بالتراث وعيًا منها لأهمية التراث وحفاظًا على هوية المكان الذي نعيش فيه.

وفي نفس الجائزة خطف المهندس حسين بن عمران الحرز، المركز الثالث في جائزة المهندس المعماري، كما تسلّم مدير العلاقات العامة والإعلام خالد بن محمد بووشل، شهادات شكر وتقدير للإدارات المتعاونة والداعمة في نيل القيصرية على الجائزة “بلدية وسط الهفوف،إدارة المباني والمرافق بالأمانة”.

بهذه المناسبة، أكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الأمانة وضعت ضمن سلم أهدافها تطوير وسط الهفوف التاريخي، وجاء تأهيل وإعمار وإدارة سوق القيصرية انطلاقًا من أولويات الأمانة وحرصها على استمرارية تعزيز أهدافها في المحافظة على التراث، وامتدادًا لنيل الأحساء لعضوية الانضمام لشبكة المدن الإبداعية العالمية بمنظمة اليونسكو العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية كأول مدينة خليجية والثالثة عربيًا، في ظل دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة –أيدها الله-، وشراكة إستراتيجية بين الأمانة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بقيادة رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان في المحافظة على التراث الوطني والإرث التاريخي في مدن المملكة ومنها الأحساء، ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ.