نجاح أول تجربة لشبكة الجيل الخامس المبتكرة بالمنطقة بين STC وهواوي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC، وشركة هواوي، عن نجاح أول تجربة لشبكة الجيل الخامس بتقنية “Massive MIMO” المبتكرة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر هذه التقنية من الأساسيات المستقبلية لتقديم خدمات الجيل الخامس، حيث تستخدم عددًا كبيرًا من الهوائيات وتشكيل الحزم (Beam Forming)، ولمضاعفة الطيف الترددي بين الأجهزة المتعددة للمستخدمين لتحسين الخدمة المقدمة للمستخدم.

ومن المتوقع أن يساعد الانتشار الواسع للاتصال بتقنية الجيل الخامس في سهولة نشر المعلومات، وتعزيز الازدهار للاقتصاد الرقمي المشترك، وتسريع التغيرات على أساليب الإنتاج الحالية وأنماط الحياة، وتزيد من قدرات المحطات في شبكات الجوال دون الحاجة إلى طيف إضافي أو مواقع إضافية جديدة.

وفي السياق، قال النائب الأعلى للرئيس للتقنية والعمليات في الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر: “نحن حريصون في STC على تقديم أفضل الشبكات وأفضل الخدمات لعملائنا في المجتمع الرقمي الحديث، حيث تعد الشراكة مع شركة هواوي خطوة إلى الأمام نحو إنشاء شبكات الجيل الخامس وإطلاق الخدمات الجديدة في المملكة العربية السعودية، واستمرار التعاون بين الاتصالات السعودية وهواوي سيعمل بالتأكيد على سرعة بناء ونشر شبكة الجيل الخامس واستكشاف المزيد من الابتكارات، مما يمهد الطريق لانتشار تجاري واسع وناجح لشبكات الجيل الخامس”.

أما رئيس شبكة هواوي اللاسلكية إدوارد دينغ، فذكر: “أعتقد أن الابتكار التكنولوجي المستمر والتعاون المفتوح هو المفتاح لإطلاق ناجح لشبكة وخدمات الجيل الخامس، وكشركاء إستراتيجيين سنواصل التعاون مع الاتصالات السعودية للقيام باستثمارات إستراتيجية في البحوث والتصنيع لشبكات الجيل الخامس، كتأكيد على مكانة STC الرائدة في المنطقة”.

جدير بالذكر، أن الاتصالات السعودية مستمرة بإدخال أحدث التقنيات للاستكشاف الكامل لأعلى إمكانيات موارد شبكتها، مما سيساهم ايجابيا وبشكل مباشر على تحسين أداء الشبكة، ومن ثم تحسين تجربة العميل والمستخدم، وتعزيز دورها الرائد في مجال التكنولوجيا واستكشاف المزيد من الابتكارات في مجال الاتصالات.