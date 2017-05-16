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الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هـ, الموافق 16 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إجهاض 22 مليون محاولة قرصنة باستخدام فيروس “الفدية”

إجهاض 22 مليون محاولة قرصنة باستخدام فيروس “الفدية”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت شركة برامج مكافحة فيروسات الكمبيوتر “سيمانتك”، اليوم الثلاثاء، نجاح برامجها في إجهاض حوالي 22 مليون هجوم استهدف حوالي 300 ألف جهاز كمبيوتر باستخدام فيروس “وانا كراي “الذي يسيطر على بيانات الأجهزة ومنع أصحابها من الوصول إليها ومطالبتهم بسداد فدية مالية مقابل إعادة السماح لها بالوصول إلى البيانات.

وتعرض حوالي 200 ألف جهاز كمبيوتر في المنازل والشركات والمؤسسات الحكومية في مختلف أنحاء العالم لبرنامج خبيث يفك شفرة تأمين الأجهزة ومنع أصحابها من الوصول إلى محتوياتها بدون دفع فدية تتراوح بين 300 و600 دولار باستخدام العملة الرقمية “بيتكوين”.

وتضرر حوالي 300 ألف جهاز كمبيوتر في حوالي 150 دولة من هذا الهجوم المعروف باسم “دبليو كراي” و”وانا كراي” أو “وانا ديكريبتور” الذي يستغل الثغرات الموجودة في نظام التشغيل “ويندوز” وهو النظام الأكثر انتشاراً في العالم.

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