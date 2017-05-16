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الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هـ, الموافق 16 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وظائف شاغرة للسعوديين بجامعة نجران

وظائف شاغرة للسعوديين بجامعة نجران

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران عن رغبتها في التعاقد المؤقت على بند صندوق الطلاب لعدد من الوظائف الشاغرة (مراقب منشأة رياضية، منقذ سباحة، مدرب ألعاب رياضية).

واشترطت الجامعة في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ويكون لائق طبيا، إضافة إلى وجود خبرة في نفس المجال، واجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت العمادة الراغبين في التقديم إلى الإطلاع على الشروط الخاصة بشغل كل وظيفة من خلال زيارة موقع الجامعة الإلكتروني، وإرسال السيرة الذاتية لمن تنطبق عليه الشروط مع صورة من المؤهلات والخبرات عن طريق البريد الإلكتروني : [email protected]، علما أن آخر موعد لاستلام الطلبات يوم الخميس الموافق 29/8/1438.

 

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