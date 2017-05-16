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الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هـ, الموافق 16 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

اللواء التركي: الإرهابيون ينفذون أجندة خارجية هدفها زعزعة أمن المملكة

اللواء التركي: الإرهابيون ينفذون أجندة خارجية هدفها زعزعة أمن المملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الإرهابيين ينفذون أجندة خارجية هدفها زعزعة أمن المملكة، مشيرا إلى عدم استبعاد وجود كميات وأنواع أخرى من الأسلحة بحوزة الإرهابيين في العوامية.

وقال اللواء “التركي”، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن الإرهابيين استخدموا الأسلحة النارية بصورة عشوائية في حي المسورة بالقطيف.

وأضاف: “مواطنو المملكة يعرفون التنمية التطويرية وهولاء حريصون على ألا يمضي المشروع”، مشيرا إلى أن  الإرهابيين حريصين ألا تتم مثل هذه المشاريع التطويرية التي سوف تقضي على أوكارهم.

وتابع المتحدث الأمني: “نعرف من خلال التحقيقات عن تحويل الحي إلى نواة لهذه العصابات الإجرامية، وكشف عن متابعتهم تنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة لهم لفرض النظام وتمكين الجهات من استكمال مشروعها”، مشيراً إلى أن الإرهابيين الذين أطلقوا صاروخ “آر بي جي” في المسورة لا يختلفون عن “داعش” و”القاعدة” وجميعهم ينفذ أجندة خارجية.

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