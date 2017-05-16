تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هـ, الموافق 16 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

علماء يكتشفون غزلانًا تأكل اللحوم البشرية

علماء يكتشفون غزلانًا تأكل اللحوم البشرية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

رصد العلماء أنواعاً من الغزلان آكلة لبقايا اللحوم البشرية، في حادثة نادرة يُعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم.

ويعرف عن الغزلان أنها من الحيوانات العُشبية، لكنها يمكن أن تأكل اللحوم وتمضغ العظام في بعض الأحيان، غير أن هذه الحادثة التي التقطتها كاميرا مراقبة في مزرعة بولاية تكساس الأمريكية هي المرة الأولى التي تشاهد فيها الغزلان، وهي تأكل بقايا لحوم بشرية.

وكانت هذه البقايا البشرية قد تركت في المزرعة لدراسة عمليات التحلل، وبعد نحو ستة أشهر، شوهد غزال أبيض الذيل وهو ينظر باتجاه الكاميرا، ويحمل في فمه أحد الأضلاع البشرية التي تجردت بالكامل من اللحم، وبعد 8 أيام شوهد غزال يعتقد أنه نفس الحيوان، وهو يمضغ ضلعاً بشرياً آخر بحسب صحيفة التلغراف البريطانية.

وتقول الباحثة لورين ميكيل في مقالة كتبتها في مجلة علوم الطب الشرعي: “نظن أن العاملين في علوم الطب الشرعي يرغبون بالاطلاع على ذلك، لذلك نشرنا هذا التقرير الموجز، عن الحالة الأولى للغزلان وهي تتغذي على البقايا البشرية”.

وأضافت: “نعتقد أن العظام البشرية ستكون مصدراً جيداً للمعادن الأساسية للغزلان التي تكافح للحصول على أطعمة مغذية”.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

اختراع جديد يرصد حركة البكتيريا داخل الجسم

اختراع جديد يرصد حركة البكتيريا داخل الجسم

إجهاض 22 مليون محاولة قرصنة باستخدام فيروس “الفدية”

إجهاض 22 مليون محاولة قرصنة باستخدام فيروس “الفدية”

أمنيون: نسخة جديدة أشد شراسة من “فيروس الفدية”.. بدأت بالفعل

أمنيون: نسخة جديدة أشد شراسة من “فيروس الفدية”.. ...

لأول مرة.. الجرارات ذاتية القيادة ستغير مستقبل الزراعة (فيديو)

لأول مرة.. الجرارات ذاتية القيادة ستغير مستقبل الزراعة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*