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الثلاثاء, 20 شعبان 1438 هـ, الموافق 16 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الغذاء والدواء”: حظر استيراد لحوم الدواجن من منشأة برازيلية جديدة

“الغذاء والدواء”: حظر استيراد لحوم الدواجن من منشأة برازيلية جديدة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء مؤقتاً، استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها من منشأة برازيلية جديدة؛ بِسَبَبِ ملاحظات تؤثر على سلامة المنتج النهائي.

وأَشَارَت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن المنشأة هي: “SHB COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A”، وتحمل رقم الاعتماد (121)، وبذلك يرتفع عدد المنشآت البرازيلية التي تم حظر الاستيراد منها إلى 5 منشآت.

وأَضَافَتْ أن القرار سارٍ إلى حين قيام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي “MAPA” في البرازيل بتزويد الهيئة بتقرير فني مفصل يوضح تعديل الملاحظات.

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