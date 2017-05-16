بالصور.. مفتي الشرقية يزور 10جهات حكومية وخيرية بالأحساء ويلتقي مسؤوليها

الأحساء – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

أجرى مفتي المنطقة الشرقية فضيلة الشيخ علي بن صالح المري، مؤخرًا، زيارة لمحافظة الأحساء برعاية دار الآل والصحب الوقفية بالأحساء، شملت عشر دوائر حكومية وخيرية، حيث كان برفقته مدير مكتبه عمر السماعيل، والشيخ جابر المري، ومحمد المطيري، والمدير التنفيذي لدار الآل والصحب الوقفية بالأحساء الشيخ خالد بن حمد الخالدي.

وبدأ “المري” زيارته لفرع مكافحة المخدرات وكان في استقباله مديره المقدم عبدالعزيز الدهيمان، والتقى بعدد من منسوبي هذا القطاع المهم، كما زار الأمانة والتقى أمينها المهندس عادل الملحم، وعددًا من مسؤوليها، ومن ثم قام بزيارة لمحكمة الأحوال الشخصية بالمحافظة والتقى رئيسها فضيلة الشيخ عبدالعزيز العمير، بحضور رئيس المحكمة التنفيذية الشيخ محمد الموسى، وعدد من القضاة.

إلى ذلك، زار فضيلته مركز إكرام الموتى، وكان في استقباله مدير المركز الشيخ عبدالله الملحم، ومنسوبوه وأعضاء المجلس، حيث اطلع على أنشطة المركز، ومن ثم زار المحكمة العامة والتقى رئيس المحكمة فضيلة الشيخ خالد الطليحي ونائبه فضيلة الشيخ إبراهيم المسلم وقضاة المحكمة.

كما شرف فضيلته مجلس أسرة المخايطة بالمبرز، حيث تناول وجبة الغداء على شرف رجل الأعمال خالد بن صالح المخايطة، والتقى فضيلته أعيان الأسرة، وألقى كلمة بمناسبة هذه الزيارة، ثم أكمل فضيلته بعد صلاة العصر جدول زياراته للجهات الخيرية، إذ زار جمعية التنمية الأسرية وكان في استقباله رئيس الجمعية الشيخ الدكتور إبراهيم التنم وأعضاء مجلس الإدارة ومدير العلاقات العامة والإعلام الشيخ فهد الباش، واطلع فيها على أنشطة الجمعية المتميزة التي خدمت المجتمع خدمة كبيرة.

كذلك زار جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور عبدالله السلطان ومنسوبو الجمعية ومشرفو ومدرسو الحلقات، ثم زار جمعية تيسير الزواج والتقى مدير الجمعية الشيخ تركي التركي، وفضيلة الشيخ ناصر النعيم قاضي الاستئناف، والدكتور إبراهيم بوبشيت، وعدد من منسوبي الجمعية واطلع على جهود وأنشطة الجمعية.

وفي مجلس الملحم، قدّم فضيلته واجب العزاء في أحد أفراد الأسرة الكريمة، ثم ألقى محاضرة في جامع عبدالله النعيم (رحمه الله) بالمبرز بعنوان “تأملات قرآنية”، ثم زار مكتبة دار الآل والصحب الوقفية بالقرية الشعبية وكان في استقباله المدير التنفيذي للدار الشيخ خالد بن حمد الخالدي، ومدير الموارد المالية الشيخ وليد الديولي، وعدد من منسوبي الدار أخذ خلالها جولة على المكتبة واستمع إلى شرح موجز عن أنشطة الدار.

وعقب صلاة العشاء شرف فضيلته مجلس أسرة الجبر، وكان في استقباله عبدالمحسن الجبر، والشيخ الدكتور يوسف الجبر، والشيخ علي الجبر، وعدد من أفراد الأسرة والمشايخ الفضلاء، وأخيرًا شرف فضيلته مجلس أسرة الزيد العلي للعشاء على شرف دار الآل والصحب الوقفية، وألقى فضيلته كلمة مباركة نافعة استحسنها جميع الحضور وشكر فيها دار الآل والصحب الوقفية بمحافظة الأحساء على رعاية هذه الزيارات، وحث الحضور على الوقف جنبًا إلى جنب مع الدار ماديًا ومعنويًا.