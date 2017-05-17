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الأربعاء, 21 شعبان 1438 هـ, الموافق 17 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على 6 مناطق

“الأحساء اليوم” – الأحساء 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة، تبوك، القصيم، الجوف ) تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وكذلك الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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