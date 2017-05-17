مركز أجيال للأطفال يقيم حفله الختامي لهذا العام ويعلن بدء التسجيل

الأحساء – “الأحساء اليوم”

أقام مركز أجيال للأطفال التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء (السلمانية والمحمدية والمعلمين)، يوم أمس الثلاثاء، الحفل الختامي لهذا العام مستهدفًا 25 طفلًا.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم رتلها الطفل خالد الجمال والطفلة ياسمين العتيبي، ومن ثم ألقت مديرة المركز هناء سعد السويح، كلمة شكرت فيها الأمهات على ثقتهن في مركز أجيال للأطفال ومتابعتهن الدائمة للارتقاء بمهارات أبنائهن، كما شكرت فريق العمل بالمركز لأنهن أحد أهم المكاسب وسببًا رئيسيًا في تميز مخرجات المركز.

إلى هنا، جاءت كلمة الأطفال المحتفى بهم التي ألقتها الطفلة نوير الدوسري، فيما استعرض الأطفال على خشبة المسرحة بلوحة فنية استعراضية تحت عنوان “جيل الطموح، وسفراء العلياء”، وكذلك عرض جيل الإبداع، وأمي تاج رأسي، أشبالنا، وأخيرًا عرض “يا بلادي الغالية”؛ إلى جانب تكريم الأطفال المشاركين.

ومن جانبهم، أعرب أهالي الأطفال عن شكرهم الجزيل لما لاحظوه على أطفالهم خلال الفصل الدراسي من تطور كبير في مستوى المهارات الحياتية في جميع الجوانب (التعليمية، التربوية، الاجتماعية وغيرها)، وفي نهاية الحفل تسلمت الأمهات هدية تذكارية.

وفي السياق، نوّه المركز ببدء التسجيل في مركز أجيال للأطفال بالسلمانية للعام 1438-1439هـ والذي يهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية تربوية آمنة، وحفظ أوقات الأبناء في النافع والمفيد، وكذلك اكتشاف المواهب ورعايتها، فضلًا عن بناء العقول بالعلم، والبدن بالتغذية الصحية والرياضة.

ويشرف على ذلك نخبة من المعلمات المتخصصات في مجالات متنوعة، حيث يتكون المركز من “دار التربية الإسلامية” وتعنى بتربية الأبناء على الأخلاق الإسلامية وحفظ القرآن الكريم وتعديل السوك، و”واحة اللغة العربية” وتعنى بتنمية مهارات الكتابة والقراءة بطرق إبداعية ومشوقة، و”معمل العلوم والرياضيات” ويعنى بالعلوم الطبيعية ومهارات الحساب ومعرفة الأرقام، و”نادي الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية” ويهتم بتأسيس الأبناء على استخدامات الحاسب الآلي ومعرفة أساسيات اللغة الإنجليزية، و”ميدان الألعاب والترفيه” ويحتوي على مجموعة من الألعاب الترفيهية وألعاب الذكاء والمسرح الترفيهي التعليمي.

وأكد مركز أجيال للأطفال التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء (السلمانية والمحمدية والمعلمين) أن كل ذلك وأكثر يقدمه بقيمة 3999 ريالًا فقط لا غير للفصل الدراسي شاملة لوجبة صحية يومية للطفل، معلنًا عن بشرى لأول 15 مستفيدًا بتوفير النقل المجاني طوال الفصل الدراسي الأول.

هذا، وللتواصل والاستفسار خلال وقت العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا الاتصال على هاتف رقم (0545252826).