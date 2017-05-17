“الجوازات” تدعو المخالفين لمغادرة المملكة قبل انتهاء المهلة المحددة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

دعت المديرية العامة للجوازات جميع الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل إلى الاستفادة من الأيام المتبقية للمهلة المعلنة والإعفاءات الممنوحة لهم وسرعة مغادرة المملكة.

وحثت الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” جميع الوافدين المخالفين إلى سرعة مراجعة مواقع الاستقبال المهيأة في إدارات الجوازات بجميع مناطق ومحافظات المملكة؛ لإنهاء إجراءات سفرهم، وقالت أمس (الثلاثاء) إنه تبقى 41 يوماً على انتهاء المهلة المحددة لمغادرة المخالفين.

وأوضحت الجوازات أن المهلة المحددة لحملة “وطن بلا مخالف” التي تتيح للمخالفين الاستفادة من الإعفاءات ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم هي 90 يوما، بدأت منذ أول شهر رجب الماضي وتنتهي مع نهاية شهر رمضان المقبل.