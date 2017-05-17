عضو شورى يحذر من نفاد الاحتياطات التقاعدية خلال سنوات قليلة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

حذر عضو مجلس شورى من نفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، ومن عدم مقدرة المؤسسة العامة للتقاعد على الاستمرار في صرف معاشات التقاعد خصوصاً للعسكريين خلال سنوات قليلة.

وتحدث عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ قائلاً: “الاشتراكات الجديدة للعاملين الحاليين، التي بلغت 14.2 مليار ريال لم تكفِ لتغطية المعاشات، والتي بلغت 25 ملياراً، وهو ما يعني أن المؤسسة سيلت أصولها لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين”.

وأوضح أن هذا سيؤدي إلى تناقص قيمة الأصول الاستثمارية في الحساب، مستنداً في ذلك إلى التقديرات الاكتوارية الواردة في تقرير مؤسسة التقاعد، التي أشارت إلى أن الأصول الاستثمارية لهذا الحساب ستتلاشى في عام 1443هـ أي بعد 5 سنوات، وهو ما سيحمل الدولة أعباءً إضافية لصرف المعاشات.

ولفت إلى أن إجمالي معاشات المتقاعدين مدنيين وعسكريين بلغ 54.8 مليار ريال، فيما بلغت عائدات الاستثمارات للاشتراكات 7.2 مليار فقط، وتم تغطية الفارق من الاشتراكات الجديدة للعاملين المدنيين والعسكريين ممن هم على رأس العمل حالياً.

وقال الشيخ إن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى تحول العجز الاكتواري إلى عجز مالي سنوي ابتداءً من عام 1439هـ، ما يعني استمرار المؤسسة في تسييل الأصول الاستثمارية وإضافتها إلى الاشتراكات الجديدة لتغطية المعاشات التقاعدية، الأمر الذي سيؤدي إلى تآكل تلك الأصول في عام 1453هـ أي بعد 16 عاماً من الآن، بحسب “الحياة”.