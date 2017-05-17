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الأربعاء, 21 شعبان 1438 هـ, الموافق 17 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“العمل”: رفع نسبة التوطين في المجال الهندسي إلى 35% وفي المجال الصناعي إلى 42%

“العمل”: رفع نسبة التوطين في المجال الهندسي إلى 35% وفي المجال الصناعي إلى 42%

“الأحساء اليوم” – الأحساء 

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة قررت رفع نسبة التوطين في المجال الهندسي في القطاع الخاص إلى 35% وفي المجال الصناعي إلى 42%، اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وأضاف أبا الخيل، أن الوزارة أصدرت نظام تعديل نسب التوطين في الأنشطة والمنشآت، وأنها ستبدأ في تطبيقه بعد 4 أشهر، مؤكداً أنها تعمل على عدد من البرامج الهادفة لتوظيف المهندسين السعوديين.

وتشير الإحصائيات إلى وجود 1500 مهندس سعودي يحملون تخصصات هندسية متنوعة بينهم حملة ماجستير عاطلين عن العمل، ويشكو عدد من المهندسين السعوديين من تفضيل القطاع الخاص للمهندس الأجنبي عليهم، في حين أبدى بعضهم استعداده للعمل في مجال تخصصه براتب لا يزيد على 3500 ريال.

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