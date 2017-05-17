تغيب 4 متهمين عن الجلسة القضائية الخاصة بـ”رافعة الحرم”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أنهت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة -قبل قليل- أولى جلساتها لمحاكمة 13 متهماً بـ”رافعة الحرم”، والذي نتج عنها أكثر من 110 حالة وفاة، وإصابة أكثر من 209 من حجاج بيت الله الحرام، وهي أولى الجلسات التي تعقد بعد قرار نقض الحكم السابق من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.

وعقدت جلسة اليوم وسط غياب أربعة متهمين في ملف القضية، في حين حضر “المدعي العام” والمدعى عليهم أصالة إضافة إلى فريق الدفاع عن عن المتهمون، ورفعت الجلسة للدراسة، والتأمل، وحددت المحكمة منتصف شهر شوال المقبل لعقد جلسة جديدة في القضية.