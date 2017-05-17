تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 21 شعبان 1438 هـ, الموافق 17 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

إعلان مخطط للبيع بالأحساء يثير تساؤلات والأمانة تؤكد: لم يكمل خدماته رسميًا

إعلان مخطط للبيع بالأحساء يثير تساؤلات والأمانة تؤكد: لم يكمل خدماته رسميًا

الأحساء اليوم – خاص

أبدى مواطنون استغرابهم من إعلان موعد بيع أحد المخططات في الهفوف قريبًا على الرغم من عدم اكتمال أعمال البنية التحتية للمخطط -حسب تعبيرهم، متسائلين عن مدى نظامية البيع.

ووفقًا لمصدر مسؤول في أمانة الأحساء؛ فإن المخطط المذكور لم يحصل على التبليغ لكتابة العدل الذي بموجبه يمكن الإفراغ.

ومن جهته، أكد المتحدث الإعلامي لأمانة الأحساء خالد بووشل، في تصريح لصحيفة “الأحساء اليوم”، أن “المخطط المشار إليه معتمد من أمانة الأحساء كمخطط سكني، وحتى تاريخه (21 شعبان 1438) لا يوجد لدينا في أمانة الأحساء ما هو إتمام الخدمات في المخطط، والذي يخضع حاليًا لاستكمال خدماته”.

وأضاف “بووشل” بأنه بحسب النظام لم تقم أمانة الأحساء بتبليغ كتابة العدل لحين أن يستكمل المخطط كامل خدماته بشكل نظامي ورسمي كما تم إعلام مالك المخطط بشكل رسمي حيال ذلك، ومخاطبة محافظة الأحساء بما هو شأنه (مسبقًا).

 

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

مركز أجيال للأطفال يقيم حفله الختامي لهذا العام ويعلن بدء التسجيل

مركز أجيال للأطفال يقيم حفله الختامي لهذا العام ويعلن ...

بالصور.. مفتي الشرقية يزور 10جهات حكومية وخيرية بالأحساء ويلتقي مسؤوليها

بالصور.. مفتي الشرقية يزور 10جهات حكومية وخيرية بالأحساء ...

أمانة الأحساء تفوز بجائزة التراث المعماري لـ”القيصرية” من منظمة المدن العربية

أمانة الأحساء تفوز بجائزة التراث المعماري لـ”القيصرية” من ...

غدًا.. 22مرشحًا يتنافسون في انتخابات مجلس إدارة غرفة الأحساء

غدًا.. 22مرشحًا يتنافسون في انتخابات مجلس إدارة غرفة ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*