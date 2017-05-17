إعلان مخطط للبيع بالأحساء يثير تساؤلات والأمانة تؤكد: لم يكمل خدماته رسميًا

الأحساء اليوم – خاص

أبدى مواطنون استغرابهم من إعلان موعد بيع أحد المخططات في الهفوف قريبًا على الرغم من عدم اكتمال أعمال البنية التحتية للمخطط -حسب تعبيرهم، متسائلين عن مدى نظامية البيع.

ووفقًا لمصدر مسؤول في أمانة الأحساء؛ فإن المخطط المذكور لم يحصل على التبليغ لكتابة العدل الذي بموجبه يمكن الإفراغ.

ومن جهته، أكد المتحدث الإعلامي لأمانة الأحساء خالد بووشل، في تصريح لصحيفة “الأحساء اليوم”، أن “المخطط المشار إليه معتمد من أمانة الأحساء كمخطط سكني، وحتى تاريخه (21 شعبان 1438) لا يوجد لدينا في أمانة الأحساء ما هو إتمام الخدمات في المخطط، والذي يخضع حاليًا لاستكمال خدماته”.

وأضاف “بووشل” بأنه بحسب النظام لم تقم أمانة الأحساء بتبليغ كتابة العدل لحين أن يستكمل المخطط كامل خدماته بشكل نظامي ورسمي كما تم إعلام مالك المخطط بشكل رسمي حيال ذلك، ومخاطبة محافظة الأحساء بما هو شأنه (مسبقًا).