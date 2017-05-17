“النقل” تكشف عن اتفاقية لدعم توطين مكاتب تأجير السيارات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت وزارة النقل عن اتفاقية جديدة وقعتها مع هيئة النقل العام، تستهدف إنجاح مشروع توطين مكاتب تأجير السيارات عبر العديد من البنود سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات رسمية قال تركي الطعيمي المتحدث الرسمي للوزارة، إن الاتفاقية الجديدة، ستعزز توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه، وتحديد إسهامات العمل لإنجاح برنامج التوطين ودعم وتطوير سوق العمل، بتوفير فرص العمل اللائقة للسعوديين على مستوى المملكة، وفقًا لصحيفة “الجزيرة”، الأربعاء (17 مايو 2017).

وأوضح الطعيمي أن الاتفاقية نصت على تنفيذ برامج تدريبية، والتعاقد مع جهات التدريب النظري والفني، إضافة إلى برامج التدريب الميداني، من قبل خبرات مختصة بالنشاط، وتقديم برامج تدريبية عبر منصة “دروب” لتأهيل السائقين السعوديين للعمل بنشاط الأجرة عبر منصات شركات توجيه المركبات، وتقديم خدمات الاختيار والاستقطاب والدعم المالي لبرامج التوظيف، ودعم العمل الريادي.

وحول مدى مناسبة عقود العمل مع قائدي مركبات شركات توجيه المركبات، قال الطعيمي إن الوزارة تحرص على أن تكون جميع الاشتراطات والأنظمة تضمن حق السائق السعودي المتعاون مع الشركة مقدمة الخدمة وحسب العقد المبرم مع الشركة.