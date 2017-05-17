الخدمة المدنية: انتهاء استقبال طلبات التقديم على الوظائف الصحية للنساء مساء اليوم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة الصحة أن فترة التقديم على الوظائف المشمولة باللائحة الصحية للنساء عبر نظام جدارة، تنتهي مساء اليوم، والتي سبق وأن أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية في يوم الخميس الماضي، في الوقت الذي انتهت فيه فترة التقديم الخاصة بالرجال في منتصف ليل الاثنين الماضي.

ويأتي إعلان الوزارة للوظائف المشمولة باللائحة الصحية الثاني ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1438-1439هـ، والخاص بالمواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها، ويحتوي هذا الإعلان على الوظائف التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 15-8-1438هـ، حيث بلغ إجمالي عدد هذه الوظائف المشمولة بالإعلان الثاني (4543) وظيفة شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين (رجال، نساء)، موزعه على النحو التالي: