“الأمن العام”: شركات الطيران ترفض نقل المخالفين المصابين بالإيدز ما يعيق ترحيلهم

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي، أن رفض شركات الطيران نقل المخالفين لنظام الإقامة والعمل المصابين بالإيدز على طائراتها يعيق ترحيلهم، ما يستدعي توقيفهم وإخضاعهم للعلاج بالمستشفيات لفترات طويلة.

وتابع اللواء الغامدي، وفقاً لـ”الوطن”، أن جرائم العمالة المخالفة لا تتوقف عند مخالفة نظام العمل والإقامة فقط، إنما تمتد جرائم بعضهم لتصل للجرائم الاستخباراتية، بالتواصل مع جهات معادية ومدها بإحداثيات ومعلومات تهدد أمن الوطن والمواطن.

وأشار مستشار مدير الأمن العام، أثناء تدشينه حملة “وطن بلا مخالف” بالمدينة المنورة أمس الثلاثاء، إلى هيمنة الوافدين على السوق المحلي بالمدينة المنورة، داعياً وزارة العمل لزيادة عدد مكاتب تأجير العمالة بالمدينة المنورة من 30 مكتباً، للمساعدة في حل مشكلة العمالة المخالفة.