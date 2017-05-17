“نزاهة”: عازمون على استئصال الفساد من جذوره ومحاسبة المخالفين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد الدكتور بندر أبا الخيل، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، على عزم المملكة استئصال الفساد من جذوره، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يخالفها أياً كانت صفته.

جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، أمس الثلاثاء، اللقاء التعريفي لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والذي تنفذه وزارة الخدمة المدنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

وَقَالَ “أبا الخيل”: ‘‘إن المملكة منذ تأسيسها تستند في أنظمتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وأصدرت العديد من الأنظمة والتشريعات التي تُجرِّم الفساد، وتحاربه، وأنشأت الأجهزة المختصة بحماية النزاهة.

وأضاف، أن مدونة السلوك الوظيفي تُعد من الركائز الأساسية التي تعزز جوانب النزاهة لدى الموظف الحكومي، وتهدف إلى إرساء المعايير الأخلاقية، وتعزيز ثقة المواطن ومُتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية.