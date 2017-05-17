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الأربعاء, 21 شعبان 1438 هـ, الموافق 17 مايو 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

وزير الإعلام لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية: الوطن بحاجة ماسّة لكم وسمعته أمانة في أعناقكم

وزير الإعلام لرؤساء تحرير الصحف الإلكترونية: الوطن بحاجة ماسّة لكم وسمعته أمانة في أعناقكم

“الأحساء اليوم” – الأحساء 

الرياض : تصوير فالح الغيثي

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في كلمته خلال اجتماعه مع رؤساء التحرير في عدد من الصحف الإلكترونية صباح اليوم الأربعاء، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أن الإعلام الوطني هو هدفنا جميعًا لوضع رفعة الوطن ومقدراته نصب عينيه وإبراز نهضة البلاد وتطورها، وأن “الوطن بحاجة ماسّة لكم وسمعته أمانة في أعناقكم”.

وقال الدكتور العواد: “سعدت اليوم بلقائكم والتعرف عليكم”، واصفًا اللقاء بأنه كان مثمرًا وقريبًا من نفسه، مضيفًا: “أؤكد لكم هنا ما قلته في اجتماعنا: فأنتم ركائز أساسية في التعبير عن بلادنا وإبراز نهضتها وتطورها. ولا يخفى عليكم تلك الحملات الإعلامية الشعواء التي تُشنّ على المملكة بوسائل مختلفة ومن جهات متعددة”، مشدّدًا على أن “الوطن بحاجة ماسّة لكم وسمعته أمانة في أعناقكم، وآمل ألاّ نفرّط في ذلك قيد أنملة”.

ونبّه “العواد” بأن “الإعلام الوطني هو هدفنا جميعًا؛ إعلام يبني ولا يهدم، يعزّز من المنجزات ويؤكد عليها، ينتقد بحسّ وطني بلا تشنيع أو مبالغة؛ إعلام يضع رفعة الوطن ومقدراته نصب عينيه”، مختتمًا بقوله: “والحمد لله إن بلادنا تتبوأ مكانة عظيمة بين الدول سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وحضاريًا، ومن حقّها علينا أن نُبرز هذه المكانة بأسلوب إعلامي محترف”.

يذكر أن لقاء جمع وزير الثقافة والإعلام مع رؤساء التحرير في عدد من الصحف الإلكترونية ناقش هموم الإعلام الإلكتروني مثل لائحة النشر الإلكتروني التي أصدرت، مؤخرًا، وجمعية الإعلام الإلكتروني وعددًا من الموضوعات الأخرى.

 

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