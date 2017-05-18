“البنوك”: إيداع العملة الجديدة في الصرافات قريبًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أنه لم تسجل أية حادثة اختراق للنظام المالي السعودي، أو في الأنظمة الإدارية في المصارف السعودية من هجمات الفدية التي غزت العالم الأسبوع الماضي، فيما شدد على أن البنوك قريباً ستستقبل العملة الجديدة في صرافاتها.

وقال حافظ: “ما حصل من تعطل لبعض الصرافات في بعض أنحاء المملكة، هو لتركيب نظام احتياط إضافي على ما هو موجود، لدعم شبكة مدى التي تربط أنظمة الصرف الآلي وأنظمة نقاط البيع، وتم تركيب الشبكة في أوقات غير الذروة، وما حدث كان جيداً لوجود أكثر من نظام شبكة داعم ليكون بديلاً حين تعطل النظام الأساسي، فما حصل ليس كما أشيع هو اختراق لأنظمة الصرف الآلي، فلم يكن هناك أي اختراق لأجهزة الصرف الآلي ولا حتى حالة واحدة، وما تم هو تشغيل هذا النظام”، بحسب “الحياة”.

وأكد أن “ما حصل من تعطل لبعض الأجهزة المحدودة في أماكن محدودة جداً، وذلك لتشغيل النظام الاحتياط هو تأثر لبعض الوقت، ولكن ليس هو بالأمر المقلق لآلاف الأجهزة الموجودة حول المملكة، والتعثر قد لا يكون فنياً”.