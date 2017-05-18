مصادر تكشف أسباب لجوء إرهابيي حي المسورة لاستخدام سلاح الـ”آر بي جي”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر مطلعة عن أسباب لجوء إرهابيي حي المسورة بالقطيف، والميليشيات الإرهابية في مواقع الصراع كافة، لاستخدام سلاح الـ”آر بي جي” لعدة أسباب.

وأشارت المصادر وفقا لـ”عكاظ” إلى أنه سلاح خفيف ويمكن استخدامه بواسطة شخص واحد، ويحمل على الكتف، فضلا عن أنه يمكن نقله من مكان إلى آخر بسهولة دون أن يثير الانتباه لصغر حجمه.

وأضافت أنه يعد أيضا من الأسلحة الفعالة التي لا تأخذ وقتا طويلا للتدرب عليها؛ لذا يلجأ الإرهابيون إلى استخدامه في مواقع الصراع بكثرة.

ولفتت المصادر إلى أن الإرهابيين بحي المسورة بالقطيف يلجأون إلى استخدام طريقة المباغتة لاستهداف رجال الأمن من خلال الاختفاء في المناطق السكنية المكتظة لعلمهم بأن الجهات الأمنية تولي سلامة المواطنين والمقيمين اهتماما كبيرا وتتعامل بانضباط كبير وبمهنية عالية لتفادي أي أضرار قد تصيب المواطنين.

وأكدت أن سلاح “آر بي جي” يعد قاذفا صاروخيا عديم الارتداد يرمى من على الكتف الأيمن ويستعمل ضد الآليات والمدرعات الثابتة والمتحركة، كما يمكن استخدامه ضد المواقع المحصنة.

وكان الإرهابيون المتحصنون بحي المسورة قد استخدموا ذات السلاح مساء الإثنين الماضي ضد رجال الأمن وأسفر ذلك عن استشهاد الجندي وليد الشيباني وإصابة خمسة من زملائه.