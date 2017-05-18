رئيس هيئة السياحة يرشح “الناجم” لعضوية مجموعة المتاحف الخاصة الاستشارية

الأحساء – “الأحساء اليوم”

هنأ مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد بن أحمد الفريدة، مؤخرًا، وليد بن عبدالله الناجم أحد ملاك المتاحف الخاصة في المحافظة؛ بمناسبة ترشيحه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعضوية “مجموعة المتاحف الخاصة الاستشارية”.

وأعرب “الفريدة”، عن شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على اهتمامه وعنايته بالمتاحف الخاصة، مؤكدًا أن “الناجم” يملك خبرة واسعة في المتاحف ويتميز بعلاقاته الجيدة مع أصحاب المتاحف بالأحساء، ويملك متحفًا متميزًا له قيمة تراثية كبيرة.

من جانبه، عبّر “الناجم” عن شكره العميق لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تشريفه وترشيحه للانضمام للجنة الاستشارية، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن سموه الكريم، ومثمنًا دور ودعم مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء خالد بن أحمد الفريدة، ومدير مكتب الآثار وليد بن عبدالله الحسين.