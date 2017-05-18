مركز الدوحة لحرية الإعلام يشارك في مؤتمر المعهد الدولي للصحافة بألمانيا

الأحساء – “الأحساء اليوم”

يشارك مركز الدوحة لحرية الإعلام، في فعاليات المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة، الذي سيعقده المعهد في مدينة هامبورغ الألمانية، في الفترة من 18 إلى 20 مايو الجاري، بوفد يرأسه عضو اللجنة التنفيذية والمدير العام للمركز بالإنابة السيد عبد الرحمن ناصر العبيدان.

ويتوقع حضور ومشاركة أكثر من 300 صحفي ومسؤول إعلامي ورؤساء منظمات معنية بحرّية الصحافة والإعلام من مختلف أنحاء العالم، معظمهم أعضاء بالمعهد الدولي للصحافة الذي يتخذ من فيينا بالنمسا مقرًا له، ويعقد مؤتمرًا دوليًا كل عام لمناقشة أوضاع حرية الصحافة في العالم وبحث سبل تعزيزها.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للصحافة، الذي يعقد تحت عنوان “بناء الصحافة التي نحتاجها، حرية وجودة الصحافة في العصر الرقمي”، هذه السنة محاور متعددة تهم جودة الصحافة خلال الأزمات، وظاهرة الحملات التحريضية ضد الصحفيين، وقضايا الصحفيين اللاجئين وغيرها من القضايا التي تهم حرية وجودة الصحافة.

وسيعقد وفد مركز الدوحة لحرية الإعلام، اجتماعات تعريفية ولقاءات تشاورية مع مسؤولي وممثلي المنظمات الدولية الفاعلة في مجال حرية الإعلام؛ على هامش المؤتمر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويعتبر المعهد الدولي للصحافة أقدم شبكة عالمية تكرس جهودها لتعزيز حرية الصحافة وحماية حرية التعبير والرأي وتطوير الممارسات الصحافية، وهي تشمل عددًا كبيرًا من المحررين، والمسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام، وكبار الصحافيين.

يشار إلى أن المؤتمرات السابقة للمعهد الدولي للصحافة كانت قد عقدت في المدن التالية: الدوحة- قطر (2016)، ويانجون- ميانمار (2015)، وكيب تاون- جنوب إفريقيا (2014)، وعمان- الأردن (2013).