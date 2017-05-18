“الجوازات” تحذّر المتأخرين عن المغادرة بعد حصولهم على تأشيرة خروج نهائي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أكدت المديرية العامة للجوازات على جميع الوافدين المخالفين ممن استفادوا من المهلة المحددة للمغادرة في الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف” والتي بدأت في 1438/7/1هـ وتستمر لمدة (90) يوماً ، والذين تم منحهم تأشيرة خروج نهائي ولم يغادروا بأن عليهم سرعة مغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم حتى يستفيدون من الإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل)، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتوعّدت الجوازات المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات الممنوحة لهم خلال المهلة و أنهيت إجراءاتهم ولم يغادروا وتم ضبطهم لمخالفتهم الأنظمة من قبل جهات الضبط قبل مغادرتهم المملكة أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحقّهم والمعمول بها في أنظمة الاقامة والعمل وأمن الحدود ولن يتمكنوا من الإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم بالأمر السامي الكريم خلال المهلة المحددة التي أتيحت لهم حيث ستطبق بحقهم الغرامات والرسوم وعقوبة السجن والمنع من دخول المملكة المقررة نظاماً بسبب تأخرهم عن المغادرة.

كما دعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع هذه الحملة وسرعة المبادرة بتوجيه المخالفين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي إلى سرعة مغادرة المملكة قبل إنتهاء المهلة المحددة، وأنه بعد إنتهاء المهلة سيتم إلغاء تأشيرات الخروج النهائي الممنوحة للوافدين المخالفين الذين لم يغادروا المملكة وإيضاً سيتم إيقاف سجلاتهم في النظام و تطبيق العقوبات المقررة بحدها الأعلى وفقاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.